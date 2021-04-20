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Происшествия20 апреля 2021 16:47

В Башкирии сгорел двор на площади в 190 квадратных метров, есть погибший

Пожар вспыхнул в деревне Ашаево
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсети

фото: соцсети

Сегодня утром, 20 апреля, в деревне Ашаево Белокатайского района Башкирии сгорел двор. В результате пожара погиб один человек, передали в МЧС республики.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 9:54. Сообщалось о пожаре на улице Центральной. По прибытии спасателей на место происшествия открытым огнем горели один жилой и два нежилых дома, а также надворные постройки.

– В ходе тушения на месте пожара обнаружен погибший мужчина, 1953 года рождения. Ликвидация открытого горения [завершилась] в 10:42 на площади 192 кв.метров, – рассказали в МЧС.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливает следственно-оперативная группа.

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