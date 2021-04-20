В Башкирии накрыли сеть интим-салонов со школьницами

В ближайшее время состоится суд над организаторами борделей

В башкирском городе Стерлитамаке правоохранительные органы накрыли целую сеть интим-салонов, услуги в которых предоставляли несовершеннолетние девушки. Предполагаемыми организаторами борделей со школьницами оказались трое местных жителей, в том числе 32-летняя женщина, сообщает ГТРК-Башкорстостан. Следственный комитет республики уже завершил расследование уголовного дела об организации занятия проституцией и вовлечении в эту деятельность несовершеннолетних.

По предварительным данным, для девочек-подростков снимали квартиры, где они принимали клиентов. Половину прибыли они отдавали «работодателям», а также платили за аренду жилья, остаток оставляли себе.

Известно, что как минимум одна 13-летняя горожанка была завербована в ночном клубе. Фигурантка уголовного дела угостила ее коктейлем и предложила ей стабильный заработок. Та согласилась, а когда спустя некоторое время осознала, куда ввязалась, попыталась сбежать, однако отпускать ее уже не хотели.