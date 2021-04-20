Глава Башкирии Радий Хабиров изменил коронавирусный указ

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Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 20 апреля, внес поправки в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы коронавируса.

В новой версии документа появилось одно существенное изменение – оно касается граждан, прибывающих в республику из иностранных государств любым видом транспорта. Теперь они должны соблюдать обязательный режим самоизоляции до тех пор, пока не получат результаты теста на COVID-19 методом ПЦР.

В указе отмечается, что требование об обязательной самоизоляции для приезжих или вернувшихся граждан не распространяется на членов экипажа самолетов, кораблей, а также поездных бригад и водителей автобусов международного сообщения.