Прокуратура выявила в Башкирии 250 нарушений при реализации нацпроектов

Руководитель башкирской прокуратуры Владимир Ведерников // фото: pravitelstvorb.ru

Башкирская прокуратура в 2020 году выявила более 250 нарушений при реализации национальных и федеральных проектов в республике. По итогам рассмотрения материалов было возбуждено семь уголовных дел. Об этом на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе сообщил главный прокурор Башкирии Владимир Ведерников.

В качестве примеров нарушений, руководитель правоохранительного ведомства привел в пример построенные в селах Кабаково (Кармаскалинский район) и Зубово (Уфимский район) детские сады, которые не были введены в эксплуатацию. Также Ведерников отметил школу на 1225 мест в городе Стерлитамаке – здесь подрядчик не завершил строительство до конца, однако все равно получил многомиллионные суммы за невыполненный объем работ.

На заседании, где выступил Ведерников, присутствовал и глава Башкирии Радий Хабиров. Он заявил, что «остался недоволен работой профильных ведомств, отвечающих за реализацию» части нацпроектов. Он поручил премьеру республики Андрею Назарову подробно разобрать каждое нарушение.