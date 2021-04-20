Парламент Башкирии установит новый порядок расчета прожиточного минимума

Депутаты башкирского парламента рассмотрят законопроект об изменении расчета прожиточного минимума

На пленарном заседании 22 апреля башкирский парламент в первом чтении рассмотрит законопроект, который предусматривает новый порядок расчета прожиточного минимума. Если новая норма будет принята, то его величина будет рассчитываться не на основе потребительской корзины, а исходя из величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России с поправкой на территориальные коэффициенты. Об этом сообщил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

– Этот порядок, принятый в международной практике, вводится по всей стране, – отметил председатель парламента.

Величину прожиточного минимума будет устанавливать правительство России «исходя из величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год». Законопроект также предусматривает, что прожиточный минимум будет рассчитываться не ежеквартально (как сейчас), а ежегодно.