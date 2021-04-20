В Уфе 5 и 7 мая будут перекрывать проезд по проспекту Октября

фото: мэрия Уфы

В Уфе 5 и 7 мая с 19:00 до 21:00 будут перекрывать проезжую часть по проспекту Октября. Там в указанное время пройдет репетиция военного парада и проверка звукоусиливающей аппаратуры ко Дню Победы. Об этом на оперативном совещании в городской администрации 20 апреля сообщил вице-мэр Рустем Газизов.

– Накануне репетиций будет организовано оповещение населения. Прошу с пониманием отнестись к временным неудобствам, причиненным в связи с перекрытием проезжей части, – обратился чиновник к уфимцам и гостям города.

Какой именно отрезок проспекта Октября будет закрыт, Газизов не уточнил. В минувшую субботу, 17 апреля, во время проверки уровня звука для мероприятий ко Дню Победы ограничение на магистрали вводилось на участке между остановками «Улица имени города Галле» и «Бульвар Славы».