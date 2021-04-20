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Здоровье20 апреля 2021 10:20

Коронавирус в Башкирии на 20 апреля: 99 человек заразились, 251 выписался, один скончался

Прямо сейчас носителями инфекции являются 2715 жителей региона
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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За все время пандемии от коронавируса скончались 422 жителя республики

За все время пандемии от коронавируса скончались 422 жителя республики

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 34 397 случаев коронавируса. За сутки инфекцию диагностировали 99 жителям. Данные на 20 апреля опубликовал региональный оперштаб.

Прирост выздоровевших за сутки составил 251 пациент, всего после лечения от COVID-19 выписались 31 260 человек. За вчерашний день подтвердилась одна смерть, причиной которой стала инфекция, всего скончались 422 жителя.

Активными носителями коронавируса в Башкирии прямо сейчас являются 2715 человек, большая их часть лечится дома на самоизоляции из-за легкого течения болезни.

Коронавирус Covid-19