Коронавирус в Башкирии на 20 апреля: 99 человек заразились, 251 выписался, один скончался

За все время пандемии от коронавируса скончались 422 жителя республики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 34 397 случаев коронавируса. За сутки инфекцию диагностировали 99 жителям. Данные на 20 апреля опубликовал региональный оперштаб.

Прирост выздоровевших за сутки составил 251 пациент, всего после лечения от COVID-19 выписались 31 260 человек. За вчерашний день подтвердилась одна смерть, причиной которой стала инфекция, всего скончались 422 жителя.

Активными носителями коронавируса в Башкирии прямо сейчас являются 2715 человек, большая их часть лечится дома на самоизоляции из-за легкого течения болезни.