Кооперативная поляна в Уфе оказалась под водой из-за паводка – двоих человек пришлось эвакуировать спасателям

фото: УГЗ по Уфе

Уфимский микрорайон Кооперативная поляна залило водой из-за паводка. Спасателям пришлось эвакуировать двоих человек. Сейчас там подтоплено 55 придомовых территорий (на улицах Левобережной, Туймазинской, Трудовой, Малой Заречной и переулке Луговом). Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– В жилых домах воды нет. Общее количество проживающих здесь – 147, из них 23 ребенка. Жители дома № 53 в по Заречной, мужчина, 1964 г. р. и женщина, 1940 г. р., размещены в пункт временного размещения, развернутого на базе санатория-профилактория УГАТУ, – передали в УГЗ.

Спасатели подвозят населению микрорайона техническую и питьевую воду. Служба по благоустройству Кировского района (к нему относится Кооперативная поляна) провели отсыпку дамбы на улице Трудовой, чтобы избежать подтопления.

За прошедшие сутки вода из озера Брызгалово подтопила две дороги в Калининском районе – между СНТ «Восход-3» и СНТ «Протезник». Частично под водой находятся пути на СНТ «Медик», КС «Строитель», СТ «Дружба», СНТ «Уфимка-3» – все это связано с вышедшей из берегов реки Уфы.

– Также остаются на контроле 8 переливов дорог и подтопленные участки в Демском, Кировском, Ленинском районах столицы, – заключили в УГЗ.