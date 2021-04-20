Хабиров взял себе в помощники экс-министра транспорта Башкирии Алана Марзаева

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Глава Башкирии Радий Хабиров назначил своим помощником бывшего министра транспорта республики Алана Марзаева. Об этом сегодня утром, 20 апреля, сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

Алан Марзаев ушел в отставку с должности главного по транспорту в Башкирии 1 марта текущего года. На этом посту он проработал всего 11 месяцев. «Посчитал, что не тот темп, и к ответственности не был готов» – так прокомментировал уход коллеги премьер-министр региона Андрей Назаров.

Отметим, что ранее, в 2019 году, Марзаев уже назначался помощником Хабирова. После этого он возглавил Управление дорожного хозяйства.