В Уфе на ремонтируемом путепроводе рядом с Бельским мостом уложили первые балки

Фото: уфимская мэрия

Реконструкция путепровода рядом с Бельским мостом движется полным ходом. Минувшей ночью там уже уложили первые четыре 24-метровые балки. Об этом рассказал мэр Уфы Сергей Греков во время оперативного совещания в городской администрации. Конечно, это совсем не значит, что ремонт скоро закончится, и можно будет попрощаться с пробками на выезде из города. Автомобильное движение по путепроводу обещают запустить только 1 сентября 2021 года, после чего подрядчики займутся реконструкцией съездов.

Как сообщает портал UfacityNews.ru со ссылкой на начальника Управления по строительству и ремонту дорог, сейчас на реконструируемом путепроводе работают посменно 48 человек. В настоящий момент ведутся работы по укладке водопроводов без траншей – уже заложено два участка под проспектом Салавата Юлаева и под улицей Воровского. Первую опору уже демонтировали, на средней опоре закончены бетонные работы.

В свою очередь, мэр Уфы подчеркнул, что окончания реконструкции путепровода ждут все горожане, вот только из-за ремонта окружающая территория находится в ужасающем состоянии и нуждается в еженедельной уборке от строительного мусора.