Паводок в Башкирии-2021: пик половодья в республике ожидается с 20 по 22 апреля

Фото: МЧС по РБ

В Башкирии продолжается сезон паводка. По словам метеорологов пик половодья в регионе еще не наступил и ожидается с 20 по 22 апреля. Как рассказала руководитель Башкирского управления по гидрометеорологии Вилора Горохольская, степные реки уже прошли свой максимум, а вот горные только набирают обороты. С каждым днем стремительно растет уровень воды на Белой - там уже вода достигла отметки в 629 см, а в ближайшие дни этот показатель вырастет до 650-680 см. Кроме того, продолжается сброс воды в Павловском водохранилище, а в ближайшую неделю в республике пройдут дожди. Пик половодья ожидается в ближайшие 2-3 дня, после чего вода начнет отступать. Под особым контролем властей и МЧС по-прежнему остаются Нуримановский район, Уфа, Ишимбай, Стерлитамак и Салават.

В настоящий момент подтопления отмечаются в пяти муниципалитетах Башкирии. Вода зашла на территорию 481 придомового участка, затопила 128 садовых домов, в которых проживают 30 человек, включая одного ребенка. Размытыми оказались 11 автомобильных дорог. Сотрудники МЧС продолжают откачку воды с подтопленных участков, разбирают завалы деревьев, веток и мусора, прибивших течением, помогают эвакуироваться людям и скоту в безопасные места.

Повлиял паводок и на качество питьевой воды в Башкирии. В трех районах республики (Бижбулякском, Дуванском и Салаватском) в некоторых скважинах колодцах вода стала непригодной для питья. Эксперты нашли несоответствия по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Жителям районов подробно объяснили, как нужно дезинфицировать воду в скважинах.

Прокомментировал паводок и глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, самый сложный этап – ледоходы и связанные с ним ледовые заторы – пройден.

-Наша задача потом все быстро восстанавливать. Это касается дорог, линий электропередач, чистка территорий. Но особое внимание нужно уделить людям. Они должны знать, когда и что произойдет, и что делают власти, чтобы облегчить ситуацию, - подчеркнул Хабиров.