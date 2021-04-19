Молодая жительница Стерлитамака решила уединиться с прохожим, а он ее убил

Фото: Следком по РБ

На днях в гаражном кооперативе в Стерлитамаке прохожие нашли тело молодой женщины. Ее лицо было покрыто кровоподтеками, что сразу наводило на мысли о насильственном характере ее смерти. Установить личность убитой сразу не удалось – при ней не было никаких документов. Кто расправился с молодой горожанкой, также установить сразу не удалось. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» и начали поиски убийцы.

Вскоре сыщики выяснили, что убитой оказалась 34-летняя местная жительница. После опроса ее родных, жителей окрестных домов, а также изучив записи с видеокамер уличного наблюдения, выяснилось, что незадолго до смерти она садилась в отечественную легковушку «Ладу Приору». Вскоре выяснилась и личность ее владельца – 35-летнего жителя Стерлитамака, который не стал отпираться и признался в содеянном.

Так мужчина признался, что в ночь на 9 апреля он познакомился с погибшей. Парочка выпила спиртное, после чего решила уединиться в автомобиле для любовных утех. Вот только свидание быстро переросло в ссору, женщина стала насмехаться над своим новым знакомым. Рассвирепев, тот вытащил ее из машины и несколько раз ударил кулаком в голову и поспешил скрыться. Несчастная скончалась на месте от черепно-мозговой травмы, а ее тело через пару дней обнаружил местный житель, который арендовал гараж в кооперативе.

- В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - отметили в пресс-службе регионального Следкома.