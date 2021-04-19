Мост через реку в Башкирии закрыли из-за паводка

Ориентировочно мост откроют 21 апреля

В Бурзянском районе Башкирии сегодня, 19 апреля, в 17:00 запретили движение для всех видов транспорта по мосту через реку Бретяк. Он относится к региональной автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск (108+109 км).

Причиной введенного ограничения стал подъем уровня паводковых вод. В ГИБДД Башкирии сообщают о «неблагоприятных природно-климатических условиях». Ориентировочно движение по мосту будет открыто в 12:00 21 апреля. Сейчас там дежурит дорожная служба.

– Время окончания запрета движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) действия неблагоприятных природно-климатических условий, – отметили в ГИБДД.