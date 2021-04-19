Под Уфой горят два гектара травы - пожарных на место ЧП доставят квадроциклы

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Под Уфой рядом поселком Нагаево горят два гектара травы. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщило МЧС Башкирии. В ведомстве заявили, что «угрозы населенным пунктам нет», однако проезд к месту происшествия «затруднен».

– На место выехали три единицы техники и семь человек личного состава. Также направлена аэромобильная группировка в количестве 32 человек, которые с помощью ранцевых огнетушителей будут тушить пожар, и квадроциклы для доставки личного состава, – рассказали в МЧС.

В экстренном ведомстве добавили, что «ситуация находится на контроле».

Напомним, в минувшую субботу, 17 апреля глава Башкирии Радий Хабиров ввел не территории республики особый противопожарный режим. Это связано с ранним возникновением лесных пожаров.