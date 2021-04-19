Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 апреля 2021 14:05

Жителей Башкирии предупредили о сильном ветре и похолодании

Температура воздуха в республике упадет до -10 градусов
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Скорость ветра в южных районах республики составит 17 метров в секунду

Скорость ветра в южных районах республики составит 17 метров в секунду

Фото: Алексей ФОКИН

В ближайшие сутки, с 19 на 20 апреля, в Башкирии ожидается усиление ветра и похолодание. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Порывы восточного ветра – до 17 метров в секунду – прогнозируются на юге республики. В других частях региона его скорость не будет превышать 8 метров в секунду.

В целом по Башкирии сохранится переменная облачность, осадков не обещают. Температура воздуха после захода солнца понизится до -5,-10°, местами до 0°, днем столбики термометров покажут +7,+12°.

Напомним, на днях начальник Башгидромета поделилась прогнозом погоды на майские праздники.