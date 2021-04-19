График отключения горячей воды 2021 в Уфе: в некоторых домах придется доставать тазики по три раза за сезон

Опубликован график отключения горячей воды 2021 в Уфе Фото: Алексей БУЛАТОВ

С приходом постоянной плюсовой температуры уфимские коммунальщики начали полноценную подготовку к проверке и отладке систем горячего водоснабжения. Две основные компании, поставляющие ГВС в дома столицы, начали публиковать график отключения горячей 2021 в Уфе.

Каждое лето коммунальщики проводят плановые отключения горячей воды. Проводят они их для гидравлической диагностики и текущего ремонта тепломагистралей. Как правило, за лето происходит несколько отключений, судя по нынешнему графику, до трех раз. Но по закону, каждое отключение не должно затягиваться больше, чем на 14 дней. Но на деле коммунальщики управляются быстрее.

Уже сейчас известно, что отключения горячей воды 2021 будут проходить во всех районах Уфы – Советском, Ленинском, Кировском, Демском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Калининском. Начнутся они уже 17 мая и продлятся как минимум до конца августа.

Для своевременного информирования жильцов многоквартирных домов о предстоящем отключении горячей воды коммунальщики регулярно обновляют официальное расписание. В башкирской столице ГВС идет от двух основных поставщиков.

Соответственно, графики отключения горячей воды в Уфе можно посмотреть на сайтах МУП УИС и БашРТС. Стоит понимать, что информация появляется на сайтах постепенно и регулярно обновляется.