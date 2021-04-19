Из бюджета башкирского колледжа «выкачали» 17 млн рублей под видом выплат сиротам

Башкирский аграрно-технологический колледж

В Башкирском аграрно-технологическом колледже, который находится в Илишевском районе республики, обнаружены новые эпизоды хищения бюджетных средств. Ранее Следственный комитет региона сообщал, что из учреждения под видом выплат сиротам похитили 5 млн рублей, на днях вскрылись еще несколько подобных эпизодов – на этот раз на 17 млн рублей.

Подозреваемыми по всем случаям проходят бывший директор колледжа и пять бухгалтеров, четверо из которых уже уволились. В зависимости от роли и степени участия в преступления против них возбудили уголовные дела о мошенничестве и служебном подлоге.

– Директор колледжа создал организованную преступную группу, вступив в сговор с главным бухгалтером и четырьмя работниками бухгалтерии с целью хищения бюджетных средств, выделяемых для нужд колледжа, – передал региональный СК.

По версии следствия, подозреваемые похищали бюджетные миллионы колледжа в период с 2016 по 2019 год. Они изготавливали платежные поручения о перечислении на свои счета денежных средств под видом стипендий и социальных выплат для обучающихся детей-сирот, детей из малоимущих семей, а также детей с ограниченными способностями. Более 17 млн рублей, которые были получены преступным способом, подозреваемые потратили по своему усмотрению.

Мошенническую схему вскрыли прокуратура и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений и «принимают меры к возмещению причиненного ущерба». Бывший директор колледжа находится под домашним арестом.