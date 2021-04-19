Минстрой Башкирии утвердил среднюю стоимость квадратного метра жилья в городах и районах

В городах стоимость квадратного метра жилья оценена в размере 48,6 тысячи рублей

Министерство строительства и архитектуры Башкирии утвердило среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в городах и районах республики на второй квартал текущего года. Соответствующий приказ 19 апреля был опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, средняя цена квадратного метра жилого помещения в городских округах и поселениях составила 48 687 рублей, а в муниципальных районах – 41 384 рублей.

Ежеквартальное определение стоимости одного «квадрата» необходимо для расчета размера субсидий для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.