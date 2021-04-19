«Колхоз стайл!»: романтика из Башкирии затравили за необычный сюрприз для возлюбленной

Молодой человек решился на необычный поступок

Неизвестный романтик из Башкирии удивил свою возлюбленную эффектным появлением на высоте, но его поступок оценили не все.

Автор видео заявляет, что необычное действо происходит в Нефтекамске. Некий молодой романтик решил удивить свою возлюбленную эффектным появлением на высоте десятков метров. Он арендовал автовышку, которая подняла его к девушке на высоте 5 этажа. С собой романтик прихватил букет цветов, бутылку алкоголя и хлопушку. Судя по реакции девушки, трюк у парня удался. Видеозапись появилась на сайте «ПроНефтекамск»

Вот только выходку парня оценили не все. Жители Нефтекамска затравили романтика в соцсетях – начали говорить, мол, способ он выбрал самый банальный и совсем не старался.

- Сняли для понтов. Колхоз стайл. Это всё давно устарело и не вызывает восхищения! – пишет Оксана Р.

Тем не менее, некоторые жители города поддержали потуги романтика.

- Хейтеры скажут баян , хотя сами ради своих любимых и с дивана не встанут, - написал Артур Ш.