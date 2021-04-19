Статистика по коронавирусу в Башкирии на 19 апреля: 98 человек заболели, 141 выздоровел, трое скончались

С начала пандемии в Башкирии зарегистрировано 34 298 случаев коронавируса

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 34 298 случаев коронавируса. За прошедшие сутки было выявлено еще 98 носителей инфекции. Об этом 19 апреля сообщил региональный оперштаб.

Общее количество выздоровевших от COVID-19 превысило показатель в 31 тысячу человек благодаря тому, что еще 141 пациент был снят с учета за последние 24 часа.

Число умерших от коронавируса продолжает расти. Смерть троих носителей инфекции была зафиксирована за сутки, за все время скончался 421 житель республики.

Вакцинировались от ковида в Башкирии 120 тысяч человек. Сегодня глава региона Радий Хабиров распорядился передать организацию прививочной кампании своей администрации. Чиновник недоволен тем, с какой скоростью в республике проходит вакцинация.