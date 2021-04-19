В Башкирии 15-летняя школьница помогла задержать грабителя, напавшего на пенсионера

фото: "Сибайский рабочий"

В башкирском городе Сибае 15-летняя школьница Камила помогла полицейским задержать грабителя, напавшего на пенсионера.

Инцидент произошел днем 14 апреля в сквере 30-летия Победы. 70-летний горожанин пересчитывал деньги, чтобы дать их своей знакомой, – и в этот самый момент купюры из его рук выхватил мужчина. Грабитель бросился бежать, потерпевший с подругой кинулись за ним. Погоню заметила Камила, которая шла мимо сквера из школы домой.

– Женщина упала на асфальт и поранила лицо. Я подошла, спросила, что случилось, посадила ее на скамейку, позвонила в полицию, сообщила, куда побежал преступник, и как он был одет. Пыталась сама догнать грабителя. Потом узнала, что его поймали, – рассказала девушка изданию «Сибайский рабочий».

Грабителем оказался 42-летний местный житель. Ранее его уже судили за уголовные преступления. Школьница призналась, что не боялась, пытаясь нагнать преступника: «Просто жалко пожилых было, они ведь не могут за себя заступиться».

Пенсионер, которого ограбил злоумышленник, нашел восьмиклассницу через полицию. Пожилой мужчина познакомился и поблагодарил Камилу.