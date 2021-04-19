Зарплата до 120 тысяч в месяц: названы лучшие вакансии апреля в Башкирии

Эксперты назвали топ-5 наиболее привлекательных вакансий в Башкирии Фото: Мария ЛЕНЦ

Популярный рекрутинговый ресурс Superjob назвал самые лучшие вакансии на рынке труда Башкирии.

Примечательно, что три из пяти вакансий так или иначе связаны с IT-сферой. Инженеры ПО требуются не только в компании, которые занимаются исключительно разработкой приложений, но и в предприятия смежной сферы. Например, в ресторанный бизнес.

Тем не менее, самой привлекательной аналитики сервиса назвали должность PHP-разработчика в компанию по созданию сервиса для работы с подарочными картами. Здесь предлагают зарплату размером от 100 до 120 тысяч в месяц.

На втором месте оказалась вакансия управляющего в ресторан премиум-класса. Потенциальному ресторатору нужно будет полностью контролировать работу заведения, и планировать стратегию его развития. Зарплата – от 100 тысяч в месяц.

Третью позицию отдали вакансии руководителя отдела продаж интернет-магазина по продаже холодильной техники. Управленец должен выполнять план продаж, улучшать качество работы сотрудников и искать новых клиентов. Зарплата – от 80 до 100 тысяч рублей.

Четвертую позицию занимает вакансия инженера-программиста в крупную нефтяную компанию. Разработчик должен владеть языками JavaScript, C# и ориентироваться в принципе работы веб-технологий. За месяц работы здесь предлагают 80 тысяч рублей.

Наконец, на пятом месте рейтинга оказалась должность главного эксперта в отдел ИТ-сервиса башкирского филиала федеральной ресурсоснабжающей компании. Соискатель должен администрировать сетевую и серверную инфраструктуру, а также разбираться в работе систем телефонной связи. Зарплата - до 76 тысяч рублей.

К слову, не так давно редакция «КП-Уфа» показывала топ-10 вакансий, где можно заработать от 50 тысяч рублей в месяц. Представлен список, по большей части, «рабочими» профессиями.