Мать из Башкирии захотела зарезать сына, который ее злил

Жительница Белорецка набросилась с ножом на сына

59-летняя жительница Белорецка пыталась зарезать собственного сына, который ее обижал и злил.

По данным Белорецкого межрайонного суда, кровавая история началась во время семейного застолья. В один момент нетрезвые мать и сын начали ругаться. В момент, когда мужчина отвернулся, его мать схватила нож и ударила родственника в спину. После этого женщина замахнулась еще раз, но ее остановила дочь, которая оказалась рядом. Пострадавшего сына доставили в больницу, где оказали помощь, и, тем самым, спасли жизнь. Известно, что его здоровью причинили тяжкий вред.

Во время судебного заседания женщина призналась, что не хотела убивать сына. Также мать отметила, что отпрыск ранее обижал и злил ее.

В итоге судья классифицировал действия жительницы Белорецка как покушение на убийство. 8 апреля ее осудили на семь лет заключения в колонии общего режима.