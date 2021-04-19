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Происшествия19 апреля 2021 8:52

В Башкирии за одну неделю с высоты упали девять человек, пятеро из них скончались

Статистику на оперативном совещании озвучил глава Госкомитета по ЧС
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Четверо из девяти жителей, пострадавших после падения с высоты, госпитализированы

Четверо из девяти жителей, пострадавших после падения с высоты, госпитализированы

В Башкирии за минувшую неделю произошло девять случаев падения с высоты. Статистику по несчастным случаям в местном правительстве 19 апреля озвучил глава Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров.

– В систему 112 поступили сообщения о девяти падениях граждан с высоты, в результате которых в Уфе погибли пять человек, четверо госпитализированы, – передал руководитель ведомства.

За неделю в Башкирии также зарегистрировано 695 пожаров (погибли девять жителей) и один смертельный случай на воде – во время рыбной ловли утонул 74-летний мужчина.

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