«Расслабляться рано»: в Минздраве подвели статистику по коронавирусным больным в Башкирии

Медики не исключают вероятность всплеска заболеваемости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с коронавирусом в Башкирии остается относительно стабильной, есть даже положительная динамика по числу выздоровевших. Так, как рассказал первый заместитель министра здравоохранения республики Азат Рахматуллин, за прошлую неделю коронавирус был обнаружен у 799 жителей республики. А вот с выздоровлением было выписано 1480 человек, что вдвое превышает число заболевших. Всего в госпиталях остаются 1182 пациента.

- Впрочем, цифры остаются довольно высокими, это говорит о том, что расслабляться рано. Это диктует необходимость активно работать по вакцинации, - добавил Азат Рахматуллин.

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день 1-м компонентом привились 208716 человек, всего завершили вакцинацию обоими компонентами 11848 жителей республики. В Башкирии работают 155 пунктов вакцинации, включая мобильные пункты в торговых центрах.