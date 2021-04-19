Паводок в Башкирии-2021: за сутки подтопило 102 садовых дома

фото: УГЗ по Уфе

В Башкирии за прошедшие сутки подтопленными из-за паводка оказались 102 садовых дома. Об этом на профильном брифинге 19 апреля сообщил первый замначальника МЧС по Башкирии.

– [Подтопления случились] на территории Демского района в районе Козареза – в садовом обществе «Озон», «Альбатрос». Люди не пострадали. Мы заблаговременно к этому готовились, – передал представитель экстренного ведомства.

Сейчас на контроле у МЧС находятся 15 ситуаций подтопления в пяти районах республики, где вода залила 481 придомовую территорию и 28 садовых домов.

Руководитель Башгидромета Вилора Горохольская рассказала, что горные реки региона продолжают расти, степные уже прошли максимальные уровни. «В верховье реки Уфы наблюдается рост – порядка 10 сантиметров. Подъем реки Белой составляет 627 сантиметров, в ближайшие дни подъем сохранится. Максимальный уровень будет 650-680 сантиметров», – добавила специалист.