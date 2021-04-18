«Уфа» на выезде разгромила «Спартак» и закрепилась в зоне стыков

Фото: Тинькофф РПЛ

18 апреля в заключительном матче 26-го тура Тинькофф РПЛ московский «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» принимал футболистов «Уфы». Игра завершилась разгромом красно-белых – «горожане» забили в ворота Александра Максименко три безответных мяча. Примечательно, что московская команда в этот день праздновала день рождения – клубу исполнилось 99 лет.

Первый из трех голов в матче был забит под занавес первого тайма. На 45-й минуте с передачи Мрзляка отличился Владислав Камилов. Он же под занавес игры оформил дубль, сыграв на добивании после пенальти. Второй мяч в ворота «Спартака» забил Филип Мрзляк.

По ходу матча уфимские футболисты упустили несколько, казалось бы, стопроцентных голевых моментов - нападающий «Уфы» Комнен Андрич дважды промахнулся из убойных позиций.

На 80-й минуте «Спартак» остался вдесятером: за вторую желтую карточку с поля был удален Самюэль Жиго.

Лучшим игроком матча был признан оформивший дубль Владислав Камилов.

После победы над московским «Спартаком» в 26-м туре Тинькофф РПЛ, «Уфа» поднялась на 14-ю строчку турнирной таблицы. На данный момент «горожане» находятся в зоне стыковых матчей. Отметим, что нынешняя победа уфимцев вторая подряд под руководством нового главного тренера команды Алексея Стукалова.

Следующий матч ФК «Уфа» проведет 25 апреля на домашнем поле. Соперником «горожан» станут футболисты ФК «Сочи».