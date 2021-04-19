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Общество19 апреля 2021 7:33

В трех районах Башкирии из-за паводка вода в колодцах стала непригодной для питья

Пробы отбирали специалисты регионального управления Роспотребнадзора
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Качество воды в колодцах находится под контролем Роспотребнадзора

Качество воды в колодцах находится под контролем Роспотребнадзора

Фото: Иван ВИСЛОВ

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Башкирии, в трех районах республики обнаружены скважины, где из-за паводка испортилась вода. По данным ведомства, специалисты отобрали несколько проб и выяснили, что в некоторых колодцах на частных территориях вода стала не пригодной для питья. Несоответствия воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям нашли в Бижбулякском, Дуванском и Салаватском районах Башкирии.

Как пояснили в Роспотребнадзоре по Башкирии, жителям этих районов дали рекомендации по дезинфекции воды в скважинах.

- После обработки будут проведены повторные отборы проб воды для проведения лабораторных исследований. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора, - подчеркнули в ведомстве.