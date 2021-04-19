Житель Башкирии пытался угнать такси, чтобы не идти домой пешком

Фото: Рустем Ахунов

Накануне в городе Октябрьский сотрудники полиции задержали дебошира, который пытался угнать машину такси около одного из местных ночных клубов. Как сообщили в МВД по Башкирии, далеко уехать 22-летнему молодому человек не удалось – владелец автомобиля смог вовремя выдернуть ключи из зажигания.

История началась с того, что к ночному клубу на улице Северная подъехали два автомобиля такси. Один из водителей вступил в перепалку с нетрезвым клиентом, и его коллега поспешил ему на помощь. В итоге, молодой человек избил водителя и, перемахнув через капот, запрыгнул в заведенный автомобиль. Однако скрыться ему не удалось – таксист успел вытащить ключи из зажигания и отбежал на безопасное расстояние. Там он вызвал полицию.

- Подозреваемого, которым оказался безработный 22-летний местный житель, сотрудники полиции задержали рядом с местом происшествия в сильном алкогольном опьянении. Задержанный пояснил, что планировал угнать такси, чтобы добраться на нем домой, - пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сейчас молодой человек задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.