Мать двоих детей из Башкирии захотела зарезать приятеля

Фото: Рустем Ахунов

На днях Нефтекамский городской суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В суде было доказано, что женщина целенаправленно ударила ножом знакомого мужчину. При вынесении приговора учли, что на иждевении преступницы находятся двое малолетних детей. Также известно, что она полностью признала свою вину и раскаялась.

В суде было установлено, что в конце прошлого года женщина вместе со своим знакомым распивала спиртное и в какой-то момент между ними возник конфликт. Преступление произошло примерно в 02:30 22 декабря 2020 года. В ту роковую ночь мужчина толкнул свою спутницу, после чего она схватилась за нож и набросилась с ним на оппонента. Мужчина пытался увернуться от удара в грудь, но женщина вонзила лезвие ему под лопатку. Затем последовал второй удар в область позвоночника. После произошедшего нападавшая сама вызвала скорую помощь и полицию.

Суд учел явку с повинной и раскаяние женщины и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.