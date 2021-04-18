Стало известно сколько зарабатывает Ирек Ялалов и Лилия Гумерова

Фото: Рустем Ахунов

На днях были опубликованы декларации о доходах за 2020 год членов Совета Федерации от Башкирии Лилии Гумеровой и Ирека Ялалова. Согласно документу, сенаторы на двоих заработали 13,97 млн рублей.

Лилия Гумерова задекларировала годовой доход в размере 6,7 млн рублей, а ее супруг за прошлый год заработал по официальным данным 2,2 млн рублей. В собственности у сенатора от Башкирии находится квартира в 70,6 квадратных метров, есть также две квартиры в пользовании, их общая площадь составила 256,9 квадратов. Лилия Гумерова является владелицей автомобиля «Volkswagen Touareg». Ранее в декларации она указывала, что владеет автомобилем «Toyota Highlander».

Другой сенатор от Башкирии Ирек Ялалов указал доход за 2020 год в размере 7,27 млн рублей. Супруга экс-мэра Уфы за это же время заработала 855,7 тысяч рублей. В собственности у нее находится земельный участок площадью 2,4 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью в 611,4 квадрата, а также гараж, машино-место на парковке, нежилое помещение и доля в квартире. Сам Ялалов владеет квартирой площадью 114 квадратов и долей в другой квартире. Семье сенатора принадлежат внедорожники «Toyota Land Cruiser 200» и «Toyota Land Cruiser Prado 120».