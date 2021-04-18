МЧС по Башкирии предупреждает о резком усилении ветра

Экстренное ведомство призывает жителей быть внимательными и осторожными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии в ближайшие сутки резко усилится ветер: об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на Башгидрометцентр. По данным экстренного ведомства, с 20:00 сегодняшнего дня, 18 апреля, до 20:00 понедельника, 19 апреля, скорость ветра в республике усилится до 17 метров в секунду.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие сутки в Башкирии ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, ночью до 10 метров в секунду, днем до 14 м/с, местами порывы до 17-ти метров в секунду. На дорогах видимость будет хорошая.

Температура воздуха в Башкирии ночью -5,-10°С, в южных районах до +3 . Днем потеплеет до +6, +11 .

В МЧС по Башкирии также напоминают, что в республике введен особый противопожарный режим – разводить костры на улицах и во дворах категорически запрещено. Местные власти будут проводить рейды и проверять соблюдение режима. Нарушителей ждут штрафы и даже уголовное наказание.