В Уфе вернули автобусы на популярный маршрут 207 после массовых жалоб горожан

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

В уфимской мэрии сообщают, что начиная с сегодняшнего дня, 18 апреля, автобусы вновь начнут курсировать по маршруту №207 «Уфимский ДОК - ТСК «Пушкинский». Ранее горожане массово жаловались на закрытие этого маршрута. В пресс-службе городской администрации подчеркнули, что движение по этому маршруту было остановлено по решению Калининского районного суда Уфы от 22 марта 2021 года.

На сегодняшний день все нарушения, из-за которых у перевозчика отозвали лицензию, устранены, сообщили в уфимской мэрии. По данным городских властей, движение автобусов по маршруту №207 уже возобновлено – автобусы вышли на линию.