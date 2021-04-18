В Башкирии восемь человек едва не утонули вместе с машинами из-за разлива реки

Фото: госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня рано утром, 18 апреля, в службу спасения поступило сообщение с просьбой о помощи от водителей двух автомобилей ГАЗ-66 и «Chevrolet Niva». Мужчины застряли в садоводческом товариществе «Журавушка» в Иглинском районе Башкирии.

Всего в салонах двух машин находились восемь мужчин. Из-за резкого подъема воды в реке Уфа они не могли выехать из СНТ, а вскоре автомобили и вовсе стали уходить под воду. Водители и пассажиры забрались на крыши, чтобы не оказаться в воде.

На вызов незамедлительно выехали сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС. Спасатели эвакуировали терпящих бедствие мужчин на сушу.