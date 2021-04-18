В Уфе столкнулись две легковушки: один человек погиб, четверо пострадали

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня, 18 апреля, рано утром в Уфе на Монументе Дружбы произошла смертельная авария. Как сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, около 8 часов утра на улице Пугачева столкнулись «Volkswagen Polo», за рулем которого находился 25-летний молодой человек и «Toyota Camry» под управлением 44-летнего мужчины. В результате столкновения лоб в лоб молодой водитель погиб на месте происшествия.

По данным пресс-службы ГИБДД по Башкирии, в аварии также пострадали трое пассажиров немецкой легковушки – двое мужчин и одна женщина. С травмами госпитализирован и водитель «Toyota Camry». Сейчас в причинах и обстоятельствах разбираются сотрудники дорожной полиции.