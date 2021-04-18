Паводок в Башкирии-2021: подтопленными остаются 95 домов в шести районах

Фото: МЧС РБ

Сегодня, 18 апреля, в правительстве Башкирии прошел брифинг по ситуации с весенним половодьем. В прямом эфире замначальника регионального МЧС Эдуард Идрисов рассказал о сложившийся на данный момент ситуации.

- На сегодняшний день у нас на контроле находятся 14 ситуаций в шести муниципальных образованиях, в результате которых подтоплено 95 придомовых территорий, за сутки плюс 23 и 26 территорий в садах, за сутки плюс шесть. Также у нас на контроле 11 участков автомобильных дорог. Всего в подтопленных придомовых участках проживает 31 человек, в том числе один ребенок, - заявил Эдуард Идрисов.

По данным МЧС по Башкирии, «большая вода» пришла в Кармаскалинский, Уфимский, Белорецкий, Чишминский и Иглинский районы и в Уфу. В башкирской столице паводок наблюдается в Демском, Калининском и Кировском районах.

Главный санитарный врач Башкирии Анна Казак в прямом эфире отметила, что с питьевой водой «ситуация относительно спокойная».

- Единичные случаи (несоответствия питьевой воды нормам – Ред.) на территории всей республики регистрируются. Кишечные инфекции [выявляют], это обычная наша жизнь. Ситуацию эпидемиологическую держим, отбор проб воды по-прежнему осуществляется. Я вчера озвучивала цифру восемь проб не соответствует, пока не добавилось не соответствующих проб, - заявила Анна Казак.