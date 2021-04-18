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Экономика18 апреля 2021 7:11

В Башстате рассказали, из каких районов Башкирии уехало больше всего жителей

Специалисты опубликовали данные на начало 2021 года
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Лидером стал Туймазинский район республики

Лидером стал Туймазинский район республики

Накануне Башкортостанстат опубликовал данные по миграции населения за январь 2021 года. В статистическом отчете специалисты сообщают, что больше всего жителей в начале года уехало из Туймазинского района – там 416 человек снялись с учета. На втором месте по потере населения оказался Уфимский район Башкирии – в январе его покинули 236 человек. Замкнул тройку лидеров Мелеузовский район – оттуда выехали 199 человек.

В первую пятерку вошли также Белебеевский район, откуда выехали 172 человека и Белорецкий – 150. Статистические данные составляются по количеству снятых с прописки.

Из городов Башкирии чаще всего уезжают из Уфы – в начале 2021 года башкирскую столицу покинули 1241 человек. Из Стерлитамака уехали 327 жителей, из Нефтекамска 212, а из Салавата – 211.