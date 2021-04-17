Уфимцы массово жалуются Хабирову на пропажу автобусов маршрута №207

Автобусы 207-го маршрута курсировали между ДОКом и центром города

Жители Уфы массово жалуются на пропажу автобусов с маршрута №207. Горожане оставляют свои обращения в социальных сетях на страницах главы Башкирии Радия Хабирова.

207-е автобусы курсируют между Уфимским ДОКом в Инорсе и историческим центром города, проезжая районы Сипайлово и Зеленая Роща. Большинство жалоб поступает от жителей Инорса – у них этот маршрут пользовался особой популярностью. Теперь они с трудом добираются до работы и учебы и заявляют, что альтернативы автобусам №207 попросту нет:

– Прошу вернуть 207 маршрут как можно быстрее, он постоянно ходил утром и вечером, альтернативы на сегодня нет. Теперь из Инорса в Сипайлово автобус ходит раз в полчаса. Жители Инорса оказались отрезаны от центра и улицы Менделеева. Люди не могут нормально добираться на работу и учебу. Это самая провальная транспортная реформа из всех, на кой черт вкладываться в эти умные остановки, если людям не на чем уехать?! – негодуют уфимцы.

Под всеми жалобами горожанам отвечает замначальника информационно-аналитического управления Лариса Салихова. Чиновница пишет, что в мэрии «обратили внимание на сообщения по маршруту» и выясняют информацию. О конкретных причинах пропажи автобусов в администрации не говорят. Издание UfaTime.ru со ссылкой на водителей маршруток сообщает, что их рейс «временно закрыли».