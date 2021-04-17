В Башкирии от коронавируса скончались 415 человек

Прямо сейчас коронавирусом в Башкирии болеют 3 тысячи человек

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 415 человек. Смерть еще трех жертв инфекции подтвердилась за минувшие сутки. Об этом 17 апреля сообщил региональный оперативный штаб.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 34 102. Прирост заболевших за последние 24 часа составил 100 жителей. Выписалось по выздоровлению от инфекции еще 165 пациентов, за все время – 30 687.

На данный момент носителями коронавируса в регионе являются ровно три тысячи человек, большинство из них болеет в легкой форме и лечится дома на самоизоляции.