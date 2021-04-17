Река Белая рядом с Уфой за один час поднялась на шесть сантиметров

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Сегодня утром, 17 апреля, река Белая рядом с башкирской столицей Уфой поднялась на шесть сантиметров за один час. Об этом на профильном брифинге сообщил первый замначальника управления МЧС Эдуард Идрисов.

– Уровень реки Белой составляет 585 сантиметров, – передал представит экстренного ведомства. – На сегодняшний вечер мы прогнозируем 630 сантиметров – к этому уровню мы готовимся.

По состоянию на утро сегодняшнего дня подтопленными из-за паводка остаются территории в пяти муниципалитетах: Кармаскалинском, Уфимском, Чишминском, Белорецком районах и Уфе. Наводнение затронуло 10 участков автомобильных дорог, 80 придомовых территорий и 20 садовых домов.