Хабиров ввел в Башкирии особый режим

фото: Радий Хабиров // vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров ввел в республике особый противопожарный режим. Это связано с ранним возникновением лесных пожаров – их в регионе, по данным начальника местного МЧС Марата Латыпова, зарегистрировано уже четыре (в прошлом году такие случаи фиксировались в мае). Основная причина возгораний – человеческий фактор.

– В зоне повышенного внимания Абзелиловский, Учалинский, Бирский районы. Люди сжигают мусор и сухую траву, разводят костры в лесу, – написал руководитель республики на своих страницах в соцсетях.

Согласно особому противопожарному режиму, органы исполнительной власти должны усилить надзор за пожарной безопасностью, организовать круглосуточное дежурство во всех пожарных подразделениях, обеспечить населенные пункту необходимой техникой и провести противопожарную агитацию.

Хабиров предупредил, что виновникам пожаров грозит «не только административные, но и уголовные наказания», и призвал жителей к ответственному поведению.