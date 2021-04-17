В Башкирии гаишники поймали пьяного водителя школьного автобуса с тремя детьми в салоне

фото: ГИБДД РБ

Вчера днем, 16 апреля, на автодороге Кугарчи-Ибраево инспекторы ДПС по Зианчуринскому району Башкирии остановили школьный автобус, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы учуяли спиртное во время беседы с 42-летним мужчиной. В салоне ПАЗа сидели четыре человека: трое детей трех, 11 и 12 лет и их сопровождающая.

– Дети после занятий в школе, младший – в детском саду, в деревню Ибраево ехали к себе домой, в деревню Байдавлетово, – сообщили в ГИБДД Башкирии. – Алкотектор во время освидетельствования показал 1, 075 мг/л. Для сведения, это недопустимый и очень высокий показатель. Мужчина сообщил, что алкоголь он употреблял накануне.

В итоге детей пришлось разводить по домам другому водителю. Пьяного шофера отстранили от управления школьным автобусом. Против него составили административные материалы. Госавтоинспекция также намерена привлечь к ответственности руководителей, отвечающих за безопасность детских перевозок.

За прошедшие сутки в Башкирии было задержано 67 нетрезвых водителей.