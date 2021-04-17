Какие продукты в Башкирии подорожали за неделю – статистика

Аналитики сравнили цены за 5 и 12 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики Башстата сравнили цены на продукты за 5 и 12 апреля и выяснили, какие из них подорожали и подешевели за неделю.

Согласно статистической сводке ведомства, в Башкирии за семь дней в цене выросли пшено (+3%, с 47,82 до 49,23 рубля за 1 кг), десяток куриных яиц (+2,7%, с 77,41 до 79,53 рубля), морковь (+2,3%, с 42,83 до 43,81 рубля за 1 кг), картофель (+2,3%, с 36,84 до 37,67 рубля за 1 кг), сахар (+1,4%, с 47,36 до 48 рублей за 1 кг), яблоки (+1,2%, с 93,13 до 94,24 рубля за 1 кг) и байховый черный чай (+1%, с 929,50 до 938,92 рубля за 1 кг). В остальных случаях цены выросли менее чем на один процент.

Из подешевевших продуктов аналитики отметили свежие помидоры (-2,4%, с 138,25 до 134,88 рубля за 1 кг), сметану (-1,4%, с 211,46 до 208,55 рубля за 1 кг), сухие молочные смеси для детского питания (-1,3%, с 826,10 до 815,38 рубля за 1 кг), мясные детские консервы (-1,2%, с 796,18 до 786,23 рубля за 1 кг), полукопченую и варено-копченую колбасу (-1%, с 417,37 до 413 рублей за 1 кг) и карамель (-1%, с 212,72 до 210,51 рубля за 1 кг).