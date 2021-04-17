В Башкирии после подтопления обнаружили колодцы, вода в которых опасна для здоровья

Некоторые колодцы в Башкирии были загрязнены Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В нескольких районах Башкирии из-за паводка был подтоплен 51 колодец. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали из них 89 проб воды, часть из которых не соответствует гигиеническим нормам. Об этом на профильном брифинге 17 апреля сообщила глава надзорного ведомства Анна Казак.

– Восемь проб не соответствует гигиеническом нормативам – в основном это нитраты, жесткость. В двух пробах [обнаружено] превышение общего микробного числа и колиформных бактерий. Поясню: если пить такую воду, может возникнуть кишечное заболевание, – рассказала специалист.

По оперативным данным, загрязненные колодцы были обнаружены в трех районах республики: Бижбулякском, Дуванском, Салаватском.

Казак добавил, что жителям подтопленных территорий, где есть колодцы, необходимо пропить фаги (препараты от сальмонеллеза и дизентерии) и обратиться за вакцинацией против гепатита А.