В Уфе при пожаре в 6-квартирном доме погибли мужчина и женщина

фото: МЧС РБ

Минувшей ночью, 16 апреля, в Уфе произошел пожар в двухэтажном деревянном доме на шесть квартир. По данным МЧС Башкирии, огонь начал распространяться с подвала. В результате происшествия погибли два человека.

Экстренное ведомство получило сообщение о пожаре в 23:42. Звено газодымозащитной службы в 00:22 обнаружило в жилом здании двоих пострадавших – мужчину и женщину. Они находились в зоне, непригодной для дыхания, и через несколько минут после эвакуации скончались. Всего сотрудники МЧС вывели из горящего дома семерых человек, в больницу была доставлена 92-летняя пенсионерка.

Локализовать пожар спасателям удалось только в 1:06, спустя минуту было ликвидировано открытое горение.

– К тушению пожара привлечено 39 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России – 27 человек и 7 единиц техники, – передали в МЧС.

Выяснить причины пожара предстоит экспертам испытательной лаборатории и дознавателю.