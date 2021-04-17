Весенний паводок 2021 в Уфе и Башкирии на 17 апреля: «большая вода» стала постепенно завоевывать Уфу

Фото: управление по гражданской защите в Уфе

«Башгидрометцентр» сообщил, что в ближайшую неделю в Башкирии продолжиться спад уровня воды, максимальные пики пройдут и на горных реках. Однако сохранится рост на реке Уфа, Дема и Белая.

Эффект подступающих рек уже можно наблюдать в башкирской столице. Так, подъем Белой привел к частичному подтоплению новой набережной рядом с Монументом дружбы. По последним данным МЧС и Управления гражданской защиты, в городе подтоплено 23 участка в садовых товариществах и (частично) дороги в четырех районах.

Также 16 апреля первый замначальника главного Управления МЧС Башкирии Эдуард Идрисов рассказал, что в зоне риска остаются Уфа (Кировский район) Уфимский, Кармаскалинский, Бижбулякский, Чекмагушевский, Мишкинский, Белорецкий (поселок Нижний Авзян) районы.