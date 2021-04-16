В Башкирии суд рассмотрит дело о жестоком двойном убийстве

В Октябрьском местный 46-летний житель убил двоих людей. В настоящий момент, как сообщает региональная прокуратура, в его отношении утверждено обвинительное заключение по обвинению в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следователи установили, что преступление произошло в июле 2020 года во время совместного распития спиртных напитков, когда между мужчинами произошла ссора. Во время ссоры зачинщика выгнали из квартиры на Академика Королева, где все происходило, ударив его по лицу.

Через десять минут фигурант уголовного дела вернулся обратно с ножом, убив двух своих обидчиков, третьему удалось скрыться с места происшествия. Свою вину мужчина признал частично. Уголовное дело будут рассматривать в Верховном суде.