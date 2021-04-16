Субботним утром в Уфе будут проверять уровень звука для «Бессмертного полка»

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Завтра, 17 апреля, в 10:00 на проспекте Октября в Уфе будут проверять уровень звука и оборудование в рамках подготовки к акции «Бессмертный полк», которая состоится в День Победы. Об этом предупредили в городской администрации. В мэрии попросили жителей столицы «соблюдать спокойствие».

«Бессмертный полк» в Уфе в этом году, несмотря на пандемию коронавируса, пройдет в офлайн-режиме. 9 мая участники шествия начнут движение по проспекту Октября после того как там пройдет парад и проедет военная техника.

Власти города пообещали организовать мероприятие «с учетом соблюдения рекомендаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19». При построении колонны дистанция между шеренгами составит как минимум два метра, между участниками акции - не менее 1,5 метра. Людей в шествии обяжут носить маски.