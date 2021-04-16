Юные футболисты из Бирска сыграют в финале всероссийских соревнований

Спортсмены из Бирска вышли в финал соревнований «Будущее зависит от тебя» среди команд детских домов и школ-интернатов, который пройдет в Сочи. Они сразятся за обучение в футбольной академии одного из ведущих мировых клубов.

Региональный этап Открытых всероссийских соревнований по футболу среди детских домов и школ-интернатов прошел в столице Татарстана впервые. Более 90 подростков приняли участие в турнире. На поле манежа «Искандер» вышли 12 сильнейших команд Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Самарской, Саратовской, Оренбургской и Астраханской областей.

По итогам игр старшей возрастной группы победила команда «Спарта» из Бирского детского дома. В финале соревнований ребята сыграли со счетом 2:0 с командой из д. Люльпаны Республики Марий Эл. После розыгрыша пенальти спортсмены из Башкортостана забили второй гол в ворота соперников, чем обеспечили себе поездку в Сочи.

Среди ребят младшего возраста лучшую игру показала команда «Шкид» из Альметьевского детского дома. В финальной игре «золотой» мяч в ворота воспитанников «Дома детства» из Оренбурга направил капитан команды Владислав Юпаев.

В церемонии открытия и награждении принял участие ветеран казанского футбола, защитник «Рубина» 1964-1976 годов Альберт Файзуллин.

«На традиционный турнир ребята приехали подготовленными, отмечу, что многие играют очень профессионально. Отрадно, что дети посвящают много времени любимому спорту и подготовке к соревнованиям. Ведь футбол помогает отвлечь от улицы, обеспечить единство команды, развить волевой характер», – отметил Альберт Салимович.

Кроме спортивных соревнований, оператор «МегаФон» подготовил для футболистов насыщенную профориентационную программу. В ИТ-парке ребят познакомили с телекомом и IT-сферой. Сотрудники рассказали о технопарке и направлениях его деятельности, познакомили с возможностями резидентов. Также дети узнали, как можно в школьном возрасте стать предпринимателем и начать свой путь в качестве IT-разработчика.

Турнир «Будущее зависит от тебя» – федеральное первенство для детей-сирот, направленное на их физическое развитие и социализацию в обществе. Соревнования проходят по инициативе компании «МегаФон». Соорганизаторами выступают Министерство спорта РФ, Министерство просвещения России и Российский футбольный союз. В республике активную поддержку оказал Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк».