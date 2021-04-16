Росгвардеец из Уфы принес на «Поле чудес» подарки от Хабирова и сыграл Якубовичу на курае

кадр шоу "Поле чудес" на Первом канале

Сотрудник Росгвардии, уфимец Артур Ихсанов принял участие в шоу «Поле чудес» на Первом канале. Очередной выпуск программы был посвящен 210-летию образования войск охраны правопорядка. Мужчина подарил ведущему Леониду Якубовичу подарки – в том числе и от главы республики Радия Хабирова – и сыграл ему на курае.

Среди презентов, переданных Якубовичу, были курай, башкирский мед и чай, казылык и национальный головной убор. На сцене шоу Ихсанов исполнил башкирскую народную мелодию «Ручей», под которую станцевали ансамбли «Алтын Ай» и «Шонкар».

Артур Ихсанов служил в горячих точках. Сейчас он сотрудник мобильного отряда особого назначения Управления Росгвардии. «Мы служим для наших граждан, чтобы было мирное небо над головой – все остальные проблемы мы берем на себя», – сказал мужчина в беседе с Якубовичем.